Заноза
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Заноза

14 192 подписчика

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Свежие комментарии

  • Генрих
    Неимоверное количество пьяных женщин видел только в Прибалтике и в Эстонии особенно... может этим контингентом и мечт...Шах и мат, Путин....
  • alik3456 Джексон
    Когда нато выведет войска, нужно заслать им узбеков и таджиков , причём из России всех... Скучно не будет!Прибалтика захлеб...
  • alik3456 Джексон
    Когда они видят американца, сразу или на колени раком встают , или ботинки целовать начинают...Прибалтика захлеб...

Судный день Киева: Россия нанесла Украине катастрофический удар

Судный день Киева: Россия нанесла Украине катастрофический удар

 Это последнее предупреждение Европе - не вмешивайтесь в конфликт!   День 7 марта в соцсетях уже окрестили "Судным".

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Комментарии
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Анастасия Гончарова
предполагаете что так вонять могут только хохлосвинячии 🐷отходы💩!?🤨🤨😀😅🤣
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10 час.
Семен Демин
Надо чаще проводить такие атаки. Трамп хочет захватить Украину. Так чего нам ее жалеть, все равно она нам не достанется. А основание для таких ударов есть. Это воинственные заявления европы. Пусть Трамп угомонит своих европейских союзников. Тогда и с Россией можно будет говорить.
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9 час.
ВЧ
Валерий Чикунов
Нам чужого не надо , но и своей святой землицы не отдадим . А она вся в границах СССР . Знайте это , недруги России.
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8 час.
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