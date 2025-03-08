Это последнее предупреждение Европе - не вмешивайтесь в конфликт! День 7 марта в соцсетях уже окрестили "Судным".
Судный день Киева: Россия нанесла Украине катастрофический удар
Комментарии
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Анастасия Гончарова
предполагаете что так вонять могут только хохлосвинячии 🐷отходы💩!?🤨🤨😀😅🤣
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10 час.
Семен Демин
Надо чаще проводить такие атаки. Трамп хочет захватить Украину. Так чего нам ее жалеть, все равно она нам не достанется. А основание для таких ударов есть. Это воинственные заявления европы. Пусть Трамп угомонит своих европейских союзников. Тогда и с Россией можно будет говорить.
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9 час.
ВЧ
Валерий Чикунов
Нам чужого не надо , но и своей святой землицы не отдадим . А она вся в границах СССР . Знайте это , недруги России.
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8 час.
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