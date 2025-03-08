Судный день Киева: Россия нанесла Украине катастрофический удар

Семен Демин

Надо чаще проводить такие атаки. Трамп хочет захватить Украину. Так чего нам ее жалеть, все равно она нам не достанется. А основание для таких ударов есть. Это воинственные заявления европы. Пусть Трамп угомонит своих европейских союзников. Тогда и с Россией можно будет говорить.