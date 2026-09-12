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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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«Говорят, судьи «Зениту» помогают, а вот против него сработали. Перед голом «Локо» на 100% фол. Судейство странное, молодой парень еще не готов, но ВАР должен был вмешаться». Рапопорт о матче

Бывший тренер «Зенита» Борис Рапопорт оценил работу судьи в матче сине-бело-голубых и «Локомотива» (2:1) в рамках 8-го тура Альфа-Банк РПЛ .

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