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В Авдеевке всё плохо... Для ВСУ

В Авдеевке всё плохо... Для ВСУ

Срочно⚡️Сырский заявил о потере Авдеевки⚡️ Отступление ВСУ и зачистка города: главное по обстановке в Авдеевке на 17 февраля ❗️Ночью 17 февраля главком ВСУ Александр Сырский объявил о решении оставить Авдеевку.

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