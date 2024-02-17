В Авдеевке всё плохо... Для ВСУ

Срочно⚡️Сырский заявил о потере Авдеевки⚡️ Отступление ВСУ и зачистка города: главное по обстановке в Авдеевке на 17 февраля ❗️Ночью 17 февраля главком ВСУ Александр Сырский объявил о решении оставить Авдеевку.