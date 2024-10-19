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«Страшно???»: СМИ сообщили о переброске тысяч военных КНДР в зону СВО

«Страшно???»: СМИ сообщили о переброске тысяч военных КНДР в зону СВО

Журналисты узнали подробности ситуации вокруг новости по отправке северокорейских солдат в зону СВО. Южнокорейское агентство «Рёнхап» сообщило, что Северная Корея якобы начала переброску своих военных в Россию для участия в спецоперации на Украине.

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