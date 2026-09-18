Экспорт европейской парфюмерии в Россию за полгода снизился на 22%

С января по июль текущего года поставки парфюмерии из Евросоюза в Россию составили 190,2 млн евро, что на 22% меньше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, сообщает РИАНовости.
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