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Регионы России

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Экспорт европейской парфюмерии в Россию за полгода снизился на 22%

Экспорт европейской парфюмерии в Россию за полгода снизился на 22%

С января по июль текущего года поставки парфюмерии из Евросоюза в Россию составили 190,2 млн евро, что на 22% меньше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, сообщает РИАНовости.

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