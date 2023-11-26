Карта боевых действий на Украине — Интерактивная карта СВО России на Украине сегодня — 26.11.2023 г.

анатолий андреев Это не карты, а какая-то муйня! Покажите линию фронта и её изменение за неделю, месяц и полгода...и всё будет ясно!

анатолий андреев Это не карты, а какая-то муйня! Покажите линию фронта и её изменение за неделю, месяц и полгода...и всё будет ясно!