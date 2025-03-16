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Суд США приостановил массовые депортации мигрантов

Суд США приостановил массовые депортации мигрантов

Суд США приостановил массовые депортации мигрантов Ирина Валькова16 марта суд округа Колумбия вынес громкое постановление, запрещающее массовые депортации мигрантов на основании Закона о врагах-иностранцах 1798 года.

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