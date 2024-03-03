Подольская перешла на новый уровень

Певица вернулась из отпуска, который провела на курорте «Роза Хутор». «Мы здесь не первый раз,. Наталья на отдыхе в Красной Поляне Мария ШвецоваПевица вернулась из отпуска, который провела на курорте «Роза Хутор».
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