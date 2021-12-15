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Синоптик Леус: «Влияние человека на изменение климата на Земле преувеличено»

Синоптик Леус: «Влияние человека на изменение климата на Земле преувеличено»

Синоптик, ведущий специалист центра «Фобос» Михаил Леус считает преувеличенным то внимание, которое международные экологические организации уделяют антропогенному воздействию на природу как главному фактору, влияющему на изменение климата Земли.

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