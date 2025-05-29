В правительстве Приморского края назначен новый министр

В Правительстве Приморского края появился новый министр цифрового развития и связи. Временно исполняющим обязанности 29 мая назначили Андрея Клементьева, сообщает PRIMPRESS со ссылкой на пресс-службу правительства края.
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