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Женская Вселенная

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Фолиевая кислота нужна не только беременным

Фолиевая кислота нужна не только беременным

Фолиевая кислота нужна не только беременным Фолиевая кислота также известна как витамин В9. Это один из немногих витаминов, которые наш организм способен синтезировать самостоятельно: за это отвечает кишечная микрофлора.

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