Фолиевая кислота нужна не только беременным Фолиевая кислота также известна как витамин В9. Это один из немногих витаминов, которые наш организм способен синтезировать самостоятельно: за это отвечает кишечная микрофлора.
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