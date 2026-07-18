Аргументы недели Конец миграционной халяве: Россия закрывает двери для социальных паразитов Долгие годы миграционная сфера в России, особенно в части притока из стран Средней Азии, напоминала дырявое решето.
Конец миграционной халяве: Россия закрывает двери для социальных паразитов
Комментарии
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ninikooo Митусова
Неужели? За25 лет сколько триллионов им выплатили?! Российские налогоплательщики не успевают пополнять казну?! Депутатам на зарплаты и пенсии не хватает?! Давно пора было закрыть этот « аттракцион невиданной щедрости»!!! Ни одно государство не разбрасывается направо- налево миллионами для бездельников! Еще нужно отобрать гражданство у всех мигрантов-
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1 м.
ninikooo Митусова
Они уже показали себя « во всей красе». Ни одно государство « с порога не вручает гражданство страны въезжающим». А у нас - всем, без разбора. Собрали весь мусор со всего света и паспорта всем вручили.
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1 м.
Виктор Гайдуков
Как я понимаю, спасибо депутатам ЕР, это они никак не хотели уже много лет принимать законы реально защищающие экономику страны и защиту прав градлан России от понаехавших в Росси многодетных семей азиатов. А что мешало это делать своевременно?
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1 м.
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