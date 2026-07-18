Конец миграционной халяве: Россия закрывает двери для социальных паразитов

ninikooo Митусова Неужели? За25 лет сколько триллионов им выплатили?! Российские налогоплательщики не успевают пополнять казну?! Депутатам на зарплаты и пенсии не хватает?! Давно пора было закрыть этот « аттракцион невиданной щедрости»!!! Ни одно государство не разбрасывается направо- налево миллионами для бездельников! Еще нужно отобрать гражданство у всех мигрантов-

ninikooo Митусова Они уже показали себя « во всей красе». Ни одно государство « с порога не вручает гражданство страны въезжающим». А у нас - всем, без разбора. Собрали весь мусор со всего света и паспорта всем вручили.