Депутат Кизеветтер: ФРГ нужно закрыть Русский дом и высылать больше дипломатов

Депутат парламента ФРГ от Христианско-демократического союза (ХДС) Родерих Кизеветтер заявил о необходимости выслать большее число российских дипломатов из Германии на фоне якобы роста кибератак и актов саботажа со стороны Москвы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии