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Депутат Кизеветтер: ФРГ нужно закрыть Русский дом и высылать больше дипломатов

Депутат Кизеветтер: ФРГ нужно закрыть Русский дом и высылать больше дипломатов

Депутат парламента ФРГ от Христианско-демократического союза (ХДС) Родерих Кизеветтер заявил о необходимости выслать большее число российских дипломатов из Германии на фоне якобы роста кибератак и актов саботажа со стороны Москвы.

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