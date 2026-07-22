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Царьград

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Ирек Зиннуров: новые проекты и квоты для Казахстана 23 июля

Ирек Зиннуров: новые проекты и квоты для Казахстана 23 июля

В мультимедийном пресс-центре Sputnik Казахстан 23 июля в 12:00 состоится пресс-конференция руководителя Россотрудничества в Казахстане Ирека Зиннурова.

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