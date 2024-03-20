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Бобров: рядом с Белорусским вокзалом снесли незаконную торговую постройку

Бобров: рядом с Белорусским вокзалом снесли незаконную торговую постройку

В Тверском районе вблизи метрополитена демонтировали самострой. Об этом сообщил начальник Государственной инспекции по контролю за использованием объектов недвижимости, входящей в Комплекс экономической политики и имущественно-земельных отношений столицы, Иван Бобров.

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