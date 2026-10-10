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Царьград

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Многодетная мать из Домодедово получила звание «Мать-героиня» и 1 млн

Многодетная мать из Домодедово получила звание «Мать-героиня» и 1 млн

Елена Клименко из Домодедово, воспитывающая с супругом десятерых детей, удостоена звания «Мать-героиня» указом президента от 4 октября.

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