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Индийский центробанк ужесточил валютные правила, чтобы остановить давление на рупию

Индийский центробанк ужесточил валютные правила, чтобы остановить давление на рупию

Резервный банк Индии усиливает вмешательство в валютный рынок на фоне продолжительного ослабления рупии.

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