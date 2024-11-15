Оскар Пиастри: «Печально, что Риккардо ушел, но такова природа «Формулы-1»

Пиастри высказался об уходе Риккардо из «Ф-1». Даниэль потерял место в «РБ» по ходу сезона-2024 – руководство «Ред Булл» решило прекратить с ним сотрудничество, и после Гран-при Сингапура Риккардо заменил Лиам Лоусон.