Оскар Пиастри: «Печально, что Риккардо ушел, но такова природа «Формулы-1»

Пиастри высказался об уходе Риккардо из «Ф-1». Даниэль потерял место в «РБ» по ходу сезона-2024 – руководство «Ред Булл» решило прекратить с ним сотрудничество, и после Гран-при Сингапура Риккардо заменил Лиам Лоусон.
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