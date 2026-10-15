По мнению политика, нужно указать США на неправоту в заключении дизельной сделки с Россией.Премьер-министр Эстонии Кристен Михал заявил, что выступает за скорейшее уничтожение нефтеперерабатывающей инфраструктуры в России.
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