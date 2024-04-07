История одной песни: «Хафанана», Африк Симон, 1975

Загадочный мегахит из Мозамбика, который был непонятен абсолютно всем. Альбом «Ramaya», где «Hafanana» открывает вторую сторону21-летний гражданин Мозамбика буквально за считаные месяцы стал знаменит на весь мир и вырвался со своими песнями за пределы родного города Иньямбане.
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