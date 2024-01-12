В конце декабря, как всегда неожиданно, в Европу нагрянула зима, полностью парализовав добрую половину Старого Света.
И внезапно пришла зима: на Европу обрушился атлантический шторм. Англия тонет, Норвегия замерзает, в Швеции коллапс
Комментарии
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soylosan
Что-то про Грету и ее потепление не слышно. Не замерзла ли?
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15 час.
Игорь Михайлович
они-то справятся.. год назад тоже радовались все, предвкушая, что европа вся вымерзнет зимой без российского газа. ну и где они вымерзли? всё нормально у них было. за собой лучше бы смотрели. правильно в комменте выше сказали - и без всяких штормов, при 20-градусном морозе все трубы полопались в подмосковье. и не только в подмосковье. процент износа систем отопления и водоснабжения до 80% в некоторых регионах доходит. со времён Союза никто ничего не делал.. с колен встаём! ))
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11 час.
Евгений Барановский
Евгений Барановский. Не сгущайте краски: один район это ещё не всё Подмосковье. К словунеполадки уже устранены.
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10 час.
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