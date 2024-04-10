Принцесса Кейт Миддлтон выйдет в свет не раньше лета 2024 года

Первый выход в свет принцессы Кейт Миддлтон откладывается до лета Ранее сообщалось, что принцесса Кейт Миддлтон может выйти в свет в конце марта, однако теперь ее участие в важных мероприятиях откладывается на неопределенный срок.
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