Путин дал поручение увеличить вычислительные мощности суперкомпьютеров в России

Президент России Владимир Путин дал поручение правительству разработать и реализовать комплекс мер, направленный на увеличение вычислительных мощностей суперкомпьютеров в стране, определив конкретные параметры увеличения этих мощностей.
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