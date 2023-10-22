В Егорьевске открыли комплекс «Город сладостей»

РИАМО - 22 окт. В Егорьевске прошло торжественное открытие комплекса «Город сладостей». В нем приняли участие депутат Государственной Думы Денис Майданов, первый заместитель министра инвестиций, промышленности и науки Московской области Евгений Подлипенский, глава городского округа Егорьевск Дмитрий Викулов и председатель совета депутатов округа Михаил Лавров.