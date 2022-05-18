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"Айнтрахт" одолел "Рейнджерс" и впервые за 42 года стал обладателем Кубка УЕФА

"Айнтрахт" одолел "Рейнджерс" и впервые за 42 года стал обладателем Кубка УЕФА

Немецкий "Айнтрахт" в серии пенальти одолел шотландский "Рейнджерс" в финальном матче Лиги Европы. Встреча закончилась в основное время со счетом 1:1, в серии послематчевых одиннадцатиметровых ударов сильнее оказались представители Бундеслиги - 5:4.

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