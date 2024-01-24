Европейские инвесторы перешли во вторник к распродажам акций

Европейские инвесторы распродавали акции во вторник, отыгрывая негатив прогнозов FactSet. Авторитетное аналитическое агентство ожидает негативного в целом, отчетного IV квартала и худший результат годовых отчетов по сравнению с кризисным 2022-м годом.
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