Вдова погибшего под колесами автомобиля рыбака отсудила у водителя 2,5 млн рублей

Женщина настаивала на более крупной сумме, но суд удовлетворил ее требование только частично Суд вынес решение по иску вдовы рыбака, погибшего под колесами автомобиля на озере Большие Чаны Новосибирской области.
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