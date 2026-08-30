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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Арвид Линдблад о штрафе в Зандворте: «Нет смысла рассуждать об этом теперь. Все уже решено»

Пилот « Рейсинг Буллз » не согласен со штрафом, полученным на Гран-при Нидерландов . После первого круга британец совершил обгон при борьбе с Пьером Гасли в тот момент, когда на трассе ввели режим желтых флагов.

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