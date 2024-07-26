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Депутат Рады Дубинский: Путин мастерски подготовил ловушку Зеленскому

Депутат Рады Дубинский: Путин мастерски подготовил ловушку Зеленскому

Депутат Верховной рады Александр Дубинский в telegram-канале назвал стремление Владимира Зеленского удержаться у власти путем затягивания процесса мирных переговоров ловушкой, выстроенной Владимиром Путиным.

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