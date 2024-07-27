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В крестный ход к Белогорскому монастырю отправились около тысячи паломников

В крестный ход к Белогорскому монастырю отправились около тысячи паломников

Путь к монастырю составляет около 120 километров.Вчера, 26 июля, из Перми стартовал крестный ход к Белогорскому Свято-Николаевскому Белогорскому мужскому монастырю.

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