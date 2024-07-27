В крестный ход к Белогорскому монастырю отправились около тысячи паломников

Путь к монастырю составляет около 120 километров.Вчера, 26 июля, из Перми стартовал крестный ход к Белогорскому Свято-Николаевскому Белогорскому мужскому монастырю.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
- "Вот это бомба!". Неожиданное требование Путина к госкомпаниям затронет Урал, Сибирь и Дальний Восток
- Скандал на Олимпиаде в Париже получил неожиданное продолжение: За что благодарят Россию и Путина?
- Русский удар по бункеру в Одессе: Потери огромные, британцы выдвинули требования Зеленскому. Паника нарастает
Свежие комментарии