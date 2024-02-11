В России получили весточку от Ротару. Певица хочет вернуться на родную ялтинскую дачу?

В России получили весточку от Софии Ротару. Певица хочет побыстрее вернуться на родную ялтинскую дачу, которой может вскоре лишиться?Любовь измеряется расстоянием - этот принцип чаще всего примеряют к отношениям между родственниками.
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