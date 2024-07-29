Информационный ...
По городам и странамБлогКолонки
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Информационный марафон - стартуем

22 388 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Сергей Лазарев
    Россия пойдет в Венесуэлу.Россия пойдет на ...
  • Юрий Золотарев
    Эхх, добавил бы: "А это - Киев, 2025-й год".В Киеве новый пла...
  • Юрий Золотарев
    Бла-бла-бла... Помечтай, бандеро-придурок. А  чтО  тебе еще остаётся делать-то?В Киеве новый пла...

Белоруссия или Куба? Как Москва ответит на американские ракеты в Европе

У России есть несколько вариантов ответа на размещение американских ракет средней и малой дальности на территории европейского континента.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
А Кудасов
И там и там надо.
Ответить
11 час.
ЛК
Любовь Кузьмина
На самом деле Шурыгин не совсем прав в том, что у России множество вариантов установки ракет. Эти варианты только на территории России. Остальные страны, думаю вряд ли захотят находится под прицелом США. Одно дело плюшки от России, а другое дело, рисковать своей территорией. Да и возможно Лукашенко согласится,так как он в одной упряжке с Россией. А вот на Дальнем Востоке, КНДР с радостью примет на установку российские ракеты, так как с этими ракетами перейдет к КНДР и российская группировка спутников, которая очень важна для этой страны при целенаведения на США, Японию, Филиппины, а также базы США в Тихом океане. Вот КНДР, надо рассматривать в первую очередь. А Куба вряд ли пойдет на такой шаг, времена изменились и революционный запал давно прошел. Это Фидель мог принимать такое решение, да и Россия показала себя с той стороны, когда был Горбачев и Ельцин. А где гарантии, что опять это не повторится? Про Венесуэлу или Никарагуа и писать не стоит. В Венесуэлле вообще принять Закон о запрете размещения иностранных баз на своей территории.
Ответить
11 час.
Ваша Светлость
Не надо никакого &quot;или&quot;, необходимо размещать наши ракеты и в Белоруссии(пипец Европе) и на Кубе,  в Венсуэле(пипец США)!
Ответить
11 час.

Картина дня

наверх