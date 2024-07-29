Белоруссия или Куба? Как Москва ответит на американские ракеты в Европе

ЛК

Любовь Кузьмина

На самом деле Шурыгин не совсем прав в том, что у России множество вариантов установки ракет. Эти варианты только на территории России. Остальные страны, думаю вряд ли захотят находится под прицелом США. Одно дело плюшки от России, а другое дело, рисковать своей территорией. Да и возможно Лукашенко согласится,так как он в одной упряжке с Россией. А вот на Дальнем Востоке, КНДР с радостью примет на установку российские ракеты, так как с этими ракетами перейдет к КНДР и российская группировка спутников, которая очень важна для этой страны при целенаведения на США, Японию, Филиппины, а также базы США в Тихом океане. Вот КНДР, надо рассматривать в первую очередь. А Куба вряд ли пойдет на такой шаг, времена изменились и революционный запал давно прошел. Это Фидель мог принимать такое решение, да и Россия показала себя с той стороны, когда был Горбачев и Ельцин. А где гарантии, что опять это не повторится? Про Венесуэлу или Никарагуа и писать не стоит. В Венесуэлле вообще принять Закон о запрете размещения иностранных баз на своей территории.