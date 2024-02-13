России нужен СМЕРШ: чиновники Росавиации незаконно отправили за границу 60 самолетов, но их обвиняют в халатности, а не в госизмене

Интересные истории Когда читаешь новость наподобие той, о которой сейчас расскажу, невольно хочется крикнуть: «Всё-таки нам нужен СМЕРШ!» В российском обществе слышатся призывы к возрождению Смерша А как ещё поступать с теми чиновниками, которые, по сути, работают на наших недругов? Сегодня из источников, близких к правоохранителям, стало известно об обысках, проведенных ФСБ в центральном офисе Росавиации.
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