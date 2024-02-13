России нужен СМЕРШ: чиновники Росавиации незаконно отправили за границу 60 самолетов, но их обвиняют в халатности, а не в госизмене

И

Ирина

Чистой воды предательство.. Хочется спросить, кто в правительстве покрывает нерадько(блд. еще и хохол к тому же)?.. Какая ещё мразь в правительстве скрывает свои намерения в отношении нашей страны?.. Почему такая сомнительная статья?.. Какая это халатность, если это умышленное вредительство и предательство?.. Хочется знать мнение президента по этому поводу. Ведь вопреки его приказу совершено это преступление..