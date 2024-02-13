Медвежий угол
Люблю РоссиюЭту страну не поб...
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Медвежий угол

38 255 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Елена Киршанская
    Ага. Точно. точно - недостаточно  обильно  твоих дедов с бабаками обслуживали. И тебя заодно. А ты без обслуги не уме...Депутат Госдумы и...
  • Ингерман Ланская
    лодыри были твои бабки-дедки, лодыри и пьяницы...Депутат Госдумы и...
  • Елена Киршанская
    А моя бабушка, бывшая колхозная крестьянка, в брежневские времена, сидя  уже в благоустроенной квартире, говорила - т...Депутат Госдумы и...

России нужен СМЕРШ: чиновники Росавиации незаконно отправили за границу 60 самолетов, но их обвиняют в халатности, а не в госизмене

России нужен СМЕРШ: чиновники Росавиации незаконно отправили за границу 60 самолетов, но их обвиняют в халатности, а не в госизмене

Интересные истории Когда читаешь новость наподобие той, о которой сейчас расскажу, невольно хочется крикнуть: «Всё-таки нам нужен СМЕРШ!» В российском обществе слышатся призывы к возрождению Смерша А как ещё поступать с теми чиновниками, которые, по сути, работают на наших недругов? Сегодня из источников, близких к правоохранителям, стало известно об обысках, проведенных ФСБ в центральном офисе Росавиации.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
И
Ирина
Чистой воды предательство.. Хочется спросить, кто в правительстве покрывает нерадько(блд. еще и хохол к тому же)?.. Какая ещё мразь в правительстве  скрывает свои намерения в отношении нашей страны?.. Почему такая сомнительная статья?.. Какая это халатность, если это умышленное вредительство и предательство?.. Хочется знать мнение президента по этому поводу. Ведь вопреки его приказу совершено это преступление..
Ответить
3 час.
Вадим Кузнецов
СМЕРШ - это следственное подразделение военной контрразведки. Он проводит дознание и передает дело трибуналу. А в нашей ситуации не СМЕРШ нужен, а опричина.
Ответить
3 час.
Людмила Ненашева
Расстрелять!
Ответить
2 час.

Картина дня

наверх