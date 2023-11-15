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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Марченко забросил 4-ю шайбу в сезоне – после сольного прохода в матче с «Питтсбургом». У него 9 очков в 13 играх

Марченко забросил 4-ю шайбу в сезоне – после сольного прохода в матче с «Питтсбургом». У него 9 очков в 13 играх

Форвард «Коламбуса» отличился после сольного прохода в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Питтсбургом» (3:5).

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