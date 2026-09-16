БАЗА 211- ВОЕНН...
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БАЗА 211- ВОЕННАЯ ИСТОРИЯ

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КИЕВСКАЯ ХУНТА ОБЕЩАЕТ РАСПРАВУ ЖИТЕЛЯМ НОВЫХ РЕГИОНОВ ЗА УЧАСТИЕ В ВЫБОРАХ В ГОСДУМУ РФ ﻿

КИЕВСКАЯ ХУНТА ОБЕЩАЕТ РАСПРАВУ ЖИТЕЛЯМ НОВЫХ РЕГИОНОВ ЗА УЧАСТИЕ В ВЫБОРАХ В ГОСДУМУ РФ ﻿

Снежана ПРОКОФЬЕВА   Почти 3,6 млн жителей ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей впервые примут участие в выборах в Государственную думу РФ, которые будут проходить с 18 по 20 сентября.

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