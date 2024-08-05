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«По России бродит — по скитам, храмам и монастырям». Экс-полковник ГРУ Квачков не дождался суда и ушел в паломничество

«По России бродит — по скитам, храмам и монастырям». Экс-полковник ГРУ Квачков не дождался суда и ушел в паломничество

Отставной полковник Государственного разведывательного управления (ГРУ) России Владимир Квачков ушел в паломничество, не дожидаясь решения суда по административному иску, поданному отделом МВД по району Дорогомилово.

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Комментарии
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Александр Лагуткин
Полковник Квачков - герой. Если бы ему удалось устранить Чубайса, то сотни миллиардов остались бы в России, а не были бы выведены на Запад. К ним Чубайс сейчас и свалил с помощью тех, с кем они вместе грабили страну.  Единственный случай &quot;дискредитации&quot; армии Квачковым - это то, что Чубайс остался жив после покушения! И очень жаль!
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13 час.
E
Ed
Ликвидация Чубайса едва ли бы что либо изменила, ноне сколько генералов на нары отправили, а сколько еще посадят, воровал просто много, а очень много  не один Чубайс. То что ейчас засветилось это крохотулька из одного министерства. А сколько их?
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12 час.

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