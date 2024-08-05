«По России бродит — по скитам, храмам и монастырям». Экс-полковник ГРУ Квачков не дождался суда и ушел в паломничество

Александр Лагуткин

Полковник Квачков - герой. Если бы ему удалось устранить Чубайса, то сотни миллиардов остались бы в России, а не были бы выведены на Запад. К ним Чубайс сейчас и свалил с помощью тех, с кем они вместе грабили страну. Единственный случай "дискредитации" армии Квачковым - это то, что Чубайс остался жив после покушения! И очень жаль!