«По России бродит — по скитам, храмам и монастырям». Экс-полковник ГРУ Квачков не дождался суда и ушел в паломничество

Отставной полковник Государственного разведывательного управления (ГРУ) России Владимир Квачков ушел в паломничество, не дожидаясь решения суда по административному иску, поданному отделом МВД по району Дорогомилово.
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