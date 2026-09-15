Как римская провинция, истощённая произволом власти, поборами и религиозными конфликтами, оказалась на пороге большой войны? В историческом эссе Александра Ралота «Предпоследний прокуратор» события I века показаны как постепенно затягивающийся узел насилия: жестокость наместников порождает сопротивление, борьба за свободу превращается в террор, а вчерашние союзники начинают уничтожать друг друга.