Как римская провинция, истощённая произволом власти, поборами и религиозными конфликтами, оказалась на пороге большой войны? В историческом эссе Александра Ралота «Предпоследний прокуратор» события I века показаны как постепенно затягивающийся узел насилия: жестокость наместников порождает сопротивление, борьба за свободу превращается в террор, а вчерашние союзники начинают уничтожать друг друга.
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С последними словами автора на счёт чувства меры и справедливости можно согласится.