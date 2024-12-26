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Бойцы "Барс-Курск" защищают Льгов после ракетного удара ВСУ

Бойцы "Барс-Курск" защищают Льгов после ракетного удара ВСУ

После ракетного удара ВСУ по Льгову, бойцы отряда "Барс-Курск" круглосуточно дежурят для обеспечения безопасности и сохранности имущества.

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