"Ждите, вы на контроле": Кто в ДНР работает на врага? В газетах этого не напишут

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Комментарии
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Астон Мартин
А враги это кто ??? во время СМЕРШа было понятно кто враг
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2 час.
Вера смелых
Странно, куда пропадают комменты?
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1 час.
Вера смелых
Да, в романтизированных нами ЛДНР , бывшей вотчине Ахметова, остались на номенклатурных  хлебах  его мандавошки, и борьба с ними будет долгой и тяжёлой. Хохлизм трудно переделать во что-то лучшее...
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58 мин.
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