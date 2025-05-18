"Ждите, вы на контроле": Кто в ДНР работает на врага? В газетах этого не напишут

ИА Новороссия Коллаж NovorosInform Автор: Наталья Залевская "Есть две ДНР" В Донбассе вам расскажут, что есть две ДНР: одна лубочная, где "все отстраивается, а к людям почет и уважение".
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
- ФАКТ О МИГРАНТАХ, СПОСОБНЫЙ ЛИШИТЬ ДАРА РЕЧИ. КАБАНОВ НЕ ВЫДЕРЖАЛ: "И НИКТО ОБ ЭТОМ НЕ ЗНАЛ?!"
- "Поставить Россию на колени": Истинные причины хамства Алиева. Путин всё объяснил в четырёх словах
- Растоптавших флаг детей приезжих быстро вычислили: Теперь родителей проверят на легальность получения гражданства
Свежие комментарии