"Могут вручить мобилизационное предписание": информация от "инсайдера", которую нужно знать

Сообщается, что военкоматы внедряют новый способ вербовки русских на СВО, приговаривая "Ты всё равно скоро попадёшь на войну".
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