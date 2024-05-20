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Президент Ирана Раиси погиб при крушении вертолёта

Президент Ирана Раиси погиб при крушении вертолёта

С ним погиб также глава МИД Ирана Хосейн Амир Абдоллахиан.фото: president.ir--> Президент Ирана Эбрахим Раиси, глава МИД Хосейн Амир Абдоллахиан и все остальные члены делегации, которые возвращались из Азербайджана, погибли в результате крушения вертолёта.

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