Сказка для двоих
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Сказка для двоих

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Свежие комментарии

  • НС
    Вспомнилось из "Уральских пельменей" : "Буду с полбабою жить, буду полбабы любить, как же мне повезлооо - мне нужных ...Полуженство
  • НС
    Глупо. Впрочем - как всегда.Полуженство
  • Виктор Белогорцев
    Разрешит мне жена каждая по сто, Итого триста грамм — это кое-что! Но, когда на бровях прихожу домой Мне скандал пред...Полуженство

Полуженство

Полуженство

Меня тут группа мужчин в полосатых купальниках в сто пятый раз просит написать про многоженство. Мол, демографическая ситуация печальная, семью надо как-то спасать, выводить из пике, а многоженство – один из эффективных способов справиться с этой проблемой.

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Комментарии
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Виктор Белогорцев
Разрешит мне жена каждая по сто, Итого триста грамм — это кое-что! Но, когда на бровях прихожу домой Мне скандал предстоит с каждою женой! Три жены красота, что не говори Но с другой стороны тещи тоже три.
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1 час.
НС
Глупо. Впрочем - как всегда.
Ответить
1 час.
Н
НС
Вспомнилось из &quot;Уральских пельменей&quot; : &quot;Буду с полбабою жить, буду полбабы любить, как же мне повезлооо - мне нужных полбабы пришло!
Ответить
1 час.

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