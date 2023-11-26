Меня тут группа мужчин в полосатых купальниках в сто пятый раз просит написать про многоженство. Мол, демографическая ситуация печальная, семью надо как-то спасать, выводить из пике, а многоженство – один из эффективных способов справиться с этой проблемой.
Полуженство
Комментарии
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Виктор Белогорцев
Разрешит мне жена каждая по сто, Итого триста грамм — это кое-что! Но, когда на бровях прихожу домой Мне скандал предстоит с каждою женой! Три жены красота, что не говори Но с другой стороны тещи тоже три.
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1 час.
НС
Глупо. Впрочем - как всегда.
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1 час.
Н
НС
Вспомнилось из "Уральских пельменей" : "Буду с полбабою жить, буду полбабы любить, как же мне повезлооо - мне нужных полбабы пришло!
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1 час.
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