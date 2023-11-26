Полуженство

Виктор Белогорцев

Разрешит мне жена каждая по сто, Итого триста грамм — это кое-что! Но, когда на бровях прихожу домой Мне скандал предстоит с каждою женой! Три жены красота, что не говори Но с другой стороны тещи тоже три.