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Российский полковник назвал фатальную ошибку ВСУ

Российский полковник назвал фатальную ошибку ВСУ

Полковник Матвийчук назвал фатальной ошибкой переброску резервов ВСУ под Курск Вооруженные силы Украины (ВСУ) совершили фатальную ошибку, отправив имеющиеся резервы в Курскую область, заявил в разговоре с «Лентой.

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