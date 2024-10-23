Российский полковник назвал фатальную ошибку ВСУ

Полковник Матвийчук назвал фатальной ошибкой переброску резервов ВСУ под Курск Вооруженные силы Украины (ВСУ) совершили фатальную ошибку, отправив имеющиеся резервы в Курскую область, заявил в разговоре с «Лентой.
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