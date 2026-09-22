Сергей Пашин: Местные власти имеют большой голос в судебных делах, действуют неформальные связи Принимая решение, судья смотрит на прокурора, а прокурор может быть его приятелем, на рыбалку вместе ездят… Ирина Мишина Фото: В.
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Народные судьи с судебными заседателями, заменены на Федеральные, единолично принимающие судебные акты ???? Не столько власть, сколь занесенное в суды бабло, играет решающее значение для заказных судебных решений и приговоров и ЭТО-СТРАШНО и про это ЗНАЮТ ВЫСШИЕ ВЛАСТИ РОССИИ И ЭТО ЕЩЕ СТРАШНЕЕ ??? Судейская неприкосновенность-полнейший абсурд, не нарушай закон и все будет в порядке ??
Просто "власти" не считают, что источник власти - народ.
Ну естественно при таком раскладе эти мелкие партии в думе не нужны, от них ничего не зависит, только лишние траты на их содержание.
На выборы пришли или проголосовали только 57% населения, остальные просто не пошли потому что знали, что все уже без нас решили, конечно это очень плохо, люди не понимают, что должна быть хоть какая то альтернатива, если бы за ЕР проголосовали 40%, а все остальные проценты остались другим партиям, ЕР не получила бы абсолютное большинство хотя и были бы в большинстве, но уже были бы учтены голоса других партий при принятии законов, а теперь они единолично принимают все законы, даже не обращая внимания на то что скажут другие, поэтому другие партии не имеют слово в думе, если кто то что то высказывает в пользу народа - это высказывание в пустоту, вот для чего нельзя допускать абсолютного большинства одной партии, надо что бы законы складывались из высказывания всех участников и уже на основании общего мнения принимались законы.
Читаю и диву даюсь. сколько же людей ругают систему, а на выборах опять ЕР победила, значит подавляющее большинство всё таки устраивает это беззаконие.
Кто бы сомневался, поэтому у нас такая судебная коррупционная система, такие наглые и подлые чиновники и кто же их остановит, когда у нас законы принимают деградирующие 70-летние старцы в думе, у которых все за границей, а здесь они как в гостях взирают на все своим равнодушным взглядом и очень рады тому, что они в любой момент могут уехать и жить там припеваючи.
Что изменилось в России с тех пор как прозвучали слова поэта - "А судьи кто?....." А ведь профессия судьи , одна из трёх, которые считаются от Бога. А в России один из главных в этой системе - взяточник, коррупционер, олигарх!!!!Как это объяснить. Страна сгнила на корню? И сейчас стараются её крону приукрасить убиранием гнилых ветвей? Грустно это видеть. Слова, слова, слова......А деньги делают своё дело. И судьи слушают и жуют и бутерброды с икрой и нас с вами. Так может для России, где самый терпеливый народ, нет пути развития кроме революционного?
согласно букве Закона-статус судьи не позволяет ни какой власти влиять на решение судьи-Особенно федерального уровня! НО РЕШЕНИЕ СУДЬИ МОЖНО ОПРОСТЕСТОВАТЬ В СУДЕБНОМ ПОРЯДКЕ ПОДАВАЯ ПРОШЕНИЕ НА ГОЛОВУ ВЫШЕ -НА СУДЕБНОЕ РАЗБИРАТЕЛЬСТВО-до судебной коллегии судей и Верховного суда РФ- А ТАК ЖЕ МИНИСТРУ СУДЕБНОЙ СИСТЕМЫ! В таком случае- если первичное решения судьи опровергнуто-его могут отвести в резерв на долгое время- в случае федерального судьи- такое место не имеет -так как федеральный судья назначается личным Указом Президента России -пожизненно и он и его имущество и члены его семьи с этого момента являются охраняемый государством- за покушение на жизнь федерального судьи полагается самый большой срок тюремного заключения или высшая мера!!