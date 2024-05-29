Художница создала топ из пионов

Присмотритесь также к куртке из апельсиновой кожуры или пальто с проросшей травой. Можно ли придумать что-то более летнее, чем топ из пионов? Не бутонов из ткани или бумаги, а настоящих цветов, источающих тот самый аромат, который сразу навевает мысли о беззаботной жизни за городом.