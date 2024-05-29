Сам себе мастер
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Сам себе мастер

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Свежие комментарии

  • Марина Шулякова
    Класс!"Секрет" крышки о...
  • Anatoliy Fomin
    поТОПтались. так и надо . топ топ топает малыш...откуда этот обезьяний диалект?Художница создала...
  • Любовь Гришук
    Это ж какое должно быть "ухо" у иголки, чтобы воткнуть угол свернутой бумажки!?Берите на заметку...

Художница создала топ из пионов

Художница создала топ из пионов

Присмотритесь также к куртке из апельсиновой кожуры или пальто с проросшей травой. Можно ли придумать что-то более летнее, чем топ из пионов? Не бутонов из ткани или бумаги, а настоящих цветов, источающих тот самый аромат, который сразу навевает мысли о беззаботной жизни за городом.

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Комментарии
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Anatoliy Fomin
поТОПтались. так и надо . топ топ топает малыш...откуда этот обезьяний диалект?
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