Алексей Леонков: Минобороны уполномочено заявить:

Минобороны уполномочено заявить:В интервалес 21:25 до 22:20 мск дежурными средствами ПВО уничтоженысемь украинских БПЛА:пять БПЛА – над территорией Республики Крым и один БПЛА - над территориейКурской области иодин БПЛА - над территорией Белгородской области.