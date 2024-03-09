Сражения с боссами в новом геймплее Stellar Blade Stellar Blade, новый экшен, который сей...

Сражения с боссами в новом геймплее Stellar BladeStellar Blade, новый экшен, который сейчас разрабатывается силами корейской студии Shift Up, выйдет на PS5 в апреле этого года и уже вызвал много надежд среди геймеров благодаря красивому визуальному оформлению и боям в реальном времени.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)