«Голая» вечеринка в прошлом: Анна Asti победоносно вернулась в строй

Артистка спасла свою репутацию. Asti Анна Дзюба Komsomolskaya Pravda/globallookpress.comАнна Asti пополнила список артистов, которым удалось восстановить свою репутацию после «голой» вечеринки в клубе «Мутабор».
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