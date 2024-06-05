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Новая национальная политика: как она формируется и кем направляется

Новая национальная политика: как она формируется и кем направляется

«В политике ничего не происходит случайно. Если что-то случилось, то так было задумано.»Ф. Д. Рузвельт По мнению социолога, специалиста по миграционным процессам Владимира Ермолаева (публикация ЦарьГрад), при сохранении текущих тенденций в 2040 русских будет не более 90 миллионов, а к 2100 г.

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Комментарии
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Александр Конкин
Самое страшное то, что действительно могут &quot;..дожать..&quot;, учитывая засилье 5 колонны в нашем Правительстве..!
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13 час.
Александр
Слова бы автора да Богу в уши....
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12 час.
ЗЖ
Зоя Жук
Да, закон о репатриации нам нужен. За аналог можно было бы взять что -то из Израильского и немецкого. А деньги на эти цели за счет отмены финансирования семей потока мигрантов.
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2 час.

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