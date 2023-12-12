В МВД РФ не поддерживают последние предложения Минтранса

Министерство внутренних дел выступает против поправок в правилах дорожного движения в части введения понятия «средняя скорость», а также закрепления обязанности водителя не превышать установленные ограничения скорости, в том числе средней.
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